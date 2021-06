Stage BAFA Formation générale de juillet 2021 ALBI, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Albi.

du samedi 3 juillet au samedi 10 juillet à ALBI

Du 17 au 24 avril 2021. Une semaine pour devenir un pro de l’animation ! A Albi ou Terssac en externat. Passez son stage de formation générale avec la FOL81 c’est aussi se donner la chance de participer à nos séjours et colonies dans notre centre de vacances qui accueille les enfants dans un cadre magnifique depuis plus de 70 ans ! (horaires et lieu à préciser)

Etre âgé de 17 ans et plus – 390 €

Une semaine pour développer sa connaissance de l’enfant, la vie quotidienne en accueil collectif, la règlementation, la sécurité, et surtout, les projets péda et d’activités et le rôle de l’animateur.

