Chenôve Ecole de danse Mansouri Chenôve, Côte-d'Or Stage bachata débutant Ecole de danse Mansouri Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

Stage bachata débutant Ecole de danse Mansouri, 27 novembre 2021, Chenôve. Stage bachata débutant

Ecole de danse Mansouri, le samedi 27 novembre à 14:30

Stage de Bachata débutant évolutif ———————————- Stage Bachata débutant évolutif de 2h 14h30/16h30 le samedi 27 novembre 2021 Prix unique de 12 euros

12 euros

Stage de Bachata débutant évolutif Stage Bachata débutant évolutif de 2h 14h30/16h30 Ecole de danse Mansouri 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chenôve, Côte-d'Or Autres Lieu Ecole de danse Mansouri Adresse 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Ville Chenôve lieuville Ecole de danse Mansouri Chenôve