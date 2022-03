Stage Baby Poney Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Manche

Stage Baby Poney Jullouville, 13 avril 2022, Jullouville. Stage Baby Poney RD61, entre St Michel des Loups et Champeaux 678 Croix Saint Blaise Jullouville

2022-04-13 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-13 17:00:00 17:00:00 RD61, entre St Michel des Loups et Champeaux 678 Croix Saint Blaise

Jullouville Manche Jullouville Rêver Réalité vous propose un stage baby poney au coeur de la foret et de son parc animalier.

– Les dates : Mercredi 13, vendredi 15, mardi 19 et jeudi 28 avril

– Durée 1h30 : De 15h30 à 17h

– Sur réservation uniquement

– De 3 à 5 ans

– Tous niveaux

– Groupe de 3 à 6 participants.

RD61, entre St Michel des Loups et Champeaux 678 Croix Saint Blaise Jullouville

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

