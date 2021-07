Colombiers Ecurie des As Taquins Colombiers, Orne Stage Baby poney Ecurie des As Taquins Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Stage Baby poney Ecurie des As Taquins, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Colombiers. Stage Baby poney

du mardi 20 juillet au mardi 31 août à Ecurie des As Taquins

Dès l’âge de 3 ans, les enfants peuvent découvrir l’équitation à travers le baby-poney. Nous vous proposons un premier contact avec des shetlands (poneys de petite taille Ils peuvent les brosser, les caresser et apprendre à les respecter avec l’aide d’un moniteur. Ils feront leurs premier pas dans un manège spécialement adapté et pourront acquérir les toutes premiers notions d’équitation principalement à travers le jeu. Prendre confiance et bien faire connaissance est le premier but recherché..

gratuit sur rendez-vous

Ecurie des As Taquins – Colombiers – 3 à 6 ans Ecurie des As Taquins La Remonderie, 61250 COLOMBIERS Colombiers Orne

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:00:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T12:00:00

