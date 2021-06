Stage Ba Duan Jin avec Tiphaine Breillot Chamonix-Mont-Blanc, 19 juin 2021-19 juin 2021, Chamonix-Mont-Blanc.

Stage Ba Duan Jin avec Tiphaine Breillot 2021-06-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-19 12:30:00 12:30:00 Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Les bā duan jin ou 8 pièces de Brocart sont l’un des plus vieux enchaînements de qi gong transmis jusqu’à aujourd’hui.

Stage accessible aux débutants et aux confirmés, organisé par la MJC sur inscription obligatoire et animé par Tiphaine Breillot.

accueil@mjchamonix.org +33 4 50 53 12 24 http://www.mjchamonix.org/

