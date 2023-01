Stage B.D Mangas Centre Paris Anim’Clavel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage B.D Mangas Centre Paris Anim’Clavel, 27 février 2023, Paris. Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

. payant 2,40 euros l’heure Stage de dessin B.D et manga qui est un style de bande dessinée japonaise. Cours de narrations, de dessins et de création. Venez nombreux découvrir nos stages d’hiver durant la deuxième semaine des vacances au Centre Paris Anim’ Clavel ! INFOS PRATIQUES Stage B.D mangas qui aura lieu du Lundi 27 février au Vendredi 3 mars 2023 au Centre Paris Anim’ Clavel de 14h00 à 15h30 à destination d’un public d’enfants de 8 ans à 12 ans. Centre Paris Anim’Clavel 24 bis rue clavel 75019 Paris Contact : 0142408778 clavel@ligueparis.org https://ligueo.org/

Détails
Lieu Centre Paris Anim'Clavel
Adresse 24 bis rue clavel
Ville Paris

