STAGE AVEC SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN AMR / Sud des Alpes, 3 avril 2022, Genève.

STAGE AVEC SHEILA JORDAN & CAMERON BROWN

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 3 avril à 11:00

A 93 ans, la chanteuse Sheila Jordan est une des grandes dames du chant Jazz. Personnalité musicale marquante dont les origines sont ancrées dans le be-bop, elle a été une amie proche de Charlie Parker. Depuis ses débuts, son style subtil et riche lui a permis de se produire avec les plus grande personnalité du Jazz, y compris Steve Swallow, Carla Bley et bien d’autres. Le contrebassiste Cameron Brown a commencé sa carrière au milieu des années 60 à NY. Pluri stylistique, c’est un bassiste très demandé qui a joué, entre autre avec Don Cherry, Art Blakey, Chet Baker, Joe Lovano, etc. Il travaille en duo avec Sheila Jordan depuis 1974. Les inscriptions doivent se faire au plus vite à l’accueil, au secrétariat ou par courriel: [stages@amr-geneve.ch](mailto:stages@amr-geneve.ch) Ce stage est obligatoire pour les élèves de l’École de Jazz, fortement recommandé à tous les élèves avancés et largement conseillé à tous les autres. Il est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Tarif: 50chf, gratuit pour les membres Cameron Brown, contrebasse Sheila Jordan, voix

50chf, gratuit pour les membres

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T14:00:00