Stage avec Nathalie Fillion Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Stage avec Nathalie Fillion Saint-Céré, 9 avril 2022, Saint-Céré. Stage avec Nathalie Fillion Théâtre de l’ Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10 16:00:00 Théâtre de l’ Usine 18 Avenue du Docteur Roux

Saint-Céré Lot Saint-Céré 20 EUR 20 20 Autrice, comédienne et metteuse en scène, Nathalie Fillon propose un travail de plateau autour de son écriture théâtrale.

En partenariat avec Lot Arts Vivants. Tout public. +33 6 75 43 67 48 ©Théâtre de l’Usine

Théâtre de l’ Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Théâtre de l' Usine 18 Avenue du Docteur Roux Ville Saint-Céré lieuville Théâtre de l' Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Stage avec Nathalie Fillion Saint-Céré 2022-04-09 was last modified: by Stage avec Nathalie Fillion Saint-Céré Saint-Céré 9 avril 2022 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot