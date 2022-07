Stage avec le taï-chi club de Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Stage avec le taï-chi club de Cahors Cahors, 3 juillet 2022, Cahors. Stage avec le taï-chi club de Cahors

2022-07-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-07-03 13:00:00 13:00:00

Lot Cahors 20 EUR Stage équilibre et kinésphère dans le taï-chi forme Yang moderne. +33 6 22 75 68 37 zen

