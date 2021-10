Stage avec le Savannah Harris trio AMR / Sud des Alpes, 19 décembre 2021, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 19 décembre à 11:00

Savannah Harris (batterie) – Jeremy Corren (piano) – Or Bareket (contrebasse) Savannah Harris est une jeune batteuse installée à New York qui représente la nouvelle génération des musiciens qui parle un Langage Jazz Global. Révélée par la pianiste Gerri Allen, Savannah a déjà un parcours incroyablement riche en rencontres et en expériences. Auprès de musiciens de sa génération tel que le vibraphoniste Joel Ross ou la saxophoniste d'originaire genevoise Maria Grand, Savannah Harris est une musicienne qui collabore avec des maitres d'aujourd'hui tels que Terence Blanchard ou Jason Moran. Les inscriptions doivent se faire au plus vite auprès du secrétariat, de l'accueil, ou par courriel : [stages@amr-geneve.ch](mailto:stages@amr-geneve.ch) La fin du stage prendra la forme d'une jam ouverte avec les participants Ce stage est obligatoire pour les élèves de la classe professionnelle et préparatoire, vivement recommandé à tous les élèves avancés et largement conseillé à tous les autres. Il est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles (25 places)

Entrée 50 frs, gratuite pour les membres

AMR, sud des alpes

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



