Stage avec Céline Giordano et Alexis Quezada Salle Albert Smague Rennes, dimanche 7 avril 2024.

Se mouvoir en harmonie avec la musique dans un abrazo confortable, un guidage subtil et des sensations partagées. 6 et 7 avril 1

https://www.helloasso.com/associations/braise-tango/

Du 2024-04-06 13:30 au 2024-04-07 18:30.

Programme du stage

Les cours sont progressifs sur le week-end et nécessitent une inscription pour le samedi et le dimanche.

L’atelier technique de dimanche matin proposant des exercices pour travailler individuellement sa technique de tango, il ne requiert pas de venir en binôme.

Sam 06 avril

13h30 – 15h00 Cours tous niveaux

TANGO – Confortable en toutes circonstances (abrazo, posture, astuces…) – partie 1

15h15 – 16h45 Cours Intermédiaires et avancé·e·s 1

MILONGA – Potentiels inexplorés de l’abrazo fermé

17h00 – 18h30 Cours Intermédiaires et avancé·e·s 2

TANGO – Partage des responsabilités ! Gestion de l’énergie avec une partenaire active – partie 1

Dim 07 avril

11h00 – 12h15 Atelier technique individuelle

Relation au sol et appuis

13h30 – 15h00 Cours Intermédiaires et avancé·e·s 2

TANGO – Partage des responsabilités ! Gestion de l’énergie avec une partenaire active – partie 2

15h15 – 16h45 Cours Intermédiaires et avancé·e·s 1

MILONGA – Création d’espace en abrazo fermé

17h00 – 18h30 Cours tous niveaux

TANGO – Confortable en toutes circonstances (abrazo, posture, astuces…) – partie 2

En attendant, notez la date et retrouvez Céline & Alexis sur Facebook

Tarif du stage

1 niveau (2 jours)

Adhérent·e·s 36 € tarif plein / 32 € tarif réduit*

Non-adhérent·e·s 40€ tarif plein / 36€ tarif réduit*

2 niveaux (2 jours)

Adhérent·e·s 63 € tarif plein / 56 € tarif réduit*

Non-adhérent·e·s 70€ tarif plein / 63€ tarif réduit*

Inscription

– En ligne sur HelloAsso (à partir du 8 mars)

– Sur place le vendredi soir à la maison de quartier La Binquenais ou le mercredi soir à la salle Smague, uniquement pour les règlements par chèque vacances ou carte Sortir!

Le nombre maximum d’inscrits est de 13 binômes par cours.

Salle Albert Smague 16 rue papu, rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine