Stage autoportrait croquis et couleurs Galerie du Pont La Charité-sur-Loire, vendredi 19 juillet 2024.

Stage autoportrait croquis et couleurs Galerie du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Une journée pour s’essayer au portrait en croquis rapide puis à l’autoportrait.

Travailler le regard, la capacité d’observation et de restitution.

Croquis en pause mutuelle (fusain, crayon, feutres etc).

Le croquis rapide permet une certaine liberté et une belle expressivité du trait.

Travail sur l’autoportrait croquis et couleurs.

Études des caractéristiques colorées de la peau du visage (teintes chaudes, froides etc) et mise en couleur au choix pinceau, couteau, pastel, technique mixte etc… pour des portraits et autoportraits enlevés et expressifs.

Matériel à prévoir :

– fusain, crayon fusain, crayon sanguine

et au choix :

– peinture acrylique ou huile, pastels secs ou gras

– pinceaux et/ou brosses et/ou couteaux

Le matériel de peinture (acrylique) peut être fourni sur demande à la réservation (+10 €).

Matériel fourni :

– supports papier, papier cartonné

– fusain

– palette et gobelet

– chiffons

Maximum 8 personnes.

Possibilité hébergement sur place (gîte 3 couchages) renseignements sur demande. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-19 17:00:00

Galerie du Pont 10 Rue du Pont

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

