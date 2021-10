Sarp Sarp Hautes-Pyrénées, Sarp Stage « Automn’omie Herboristerie » Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Stage « Automn’omie Herboristerie » Sarp, 30 octobre 2021, Sarp. Stage « Automn’omie Herboristerie » 2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 16:30:00 16:30:00 au Camin du bois de Sarp SARP

Sarp Hautes-Pyrénées Sarp Venez découvrir sur deux jours les principales formes d’utilisation des plantes, faites vos recettes, distillez, composez… Le tout en lien avec les plantes de l’automne et comment se préparez sainement au changement de saison.

Adultes uniquement. Tarif : 140€ les deux jours Inscription obligatoire. Organisé par l’association Serpettes et Chaudrons. serpettesetchaudrons@gmail.com +33 6 98 40 46 35 dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Sarp Autres Lieu Sarp Adresse au Camin du bois de Sarp SARP Ville Sarp lieuville 31.5412#-82.43194