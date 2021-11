Lille Bazaar St So Lille, Nord Stage automne – Vers les métiers de l’architecture Bazaar St So Lille Catégories d’évènement: Lille

Vers les métiers de l’architecture ———————————- Rencontres avec des professionnels, visites de chantier et d’agence, avec des temps de production, feront la richesse de 4 ou 5 après-midi de partage autour des métiers de l’architecture. Public : 14-18 ans Horaire : 14h-17h Lieu : WAAO (Bazaar St So – 292, rue camille Guérin)

Inscription à la semaine : 135€ (adhérent) / 150€ (non adhérent)

Du 31 octobre au 04 novembre 2022 le WAAO – centre d’architecture et d’urbanisme propose une découverte et des temps d’échange autour des métiers de l’architecture. Bazaar St So 292 rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Nord

