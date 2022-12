Stage auto écoconstruction Méracq, 17 novembre 2023, Méracq .

Stage auto écoconstruction

2023-11-17 09:00:00 – 2023-11-19 18:00:00

EUR 170 170 Un stage d’initiation alliant théorie (ce qu’il faut comprendre, à quoi il faut faire attention, ce qu’il ne faut pas faire) et pratique (toucher et transformer les matériaux, utiliser les outils essentiels), pour aborder l’isolation, l’inertie et le chauffage d’une habitation ; la construction en bois ou en minéral ; la protection de la pluie et de humidité…

Ferme légère

Ferme Légère Chemin Pilate Méracq

