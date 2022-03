STAGE AUDIOVISUEL CINEMA —, 14 mars 2022, Pantin.

FILMER LA VILLE – STAGE AUDIOVISUEL CINÉMA —————————————— **OBJECTIFS :** Découvrir les métiers de l’audiovisuel et du cinéma. Participer à toutes les étapes de fabrication d’un film. Pouvoir justifier d’une première expérience professionnelle pour accéder à une formation diplômante (ex. BTS audiovisuel) ou à l’emploi. Bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi et la formation dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma. **PROGRAMME :** Initiation technique/théorique Stage pratique (Écriture – Tournage – Post-Production) Accompagnement vers l’emploi et la formation Évènements – forum des écoles, rencontres entreprises (tf1, tsf, canal +…), Master Class. **QUAND ?** Démarrage des prochaines sessions : * 4 avril 2022 * 2 mai 2022 * 30 mai 2022 * 27 juin 2022 **Critères de sélection :** * Moins de 26 ans * En recherche de formation ou d’emploi dans les secteurs audiovisuel, cinéma, et/ou numérique. * Résidant.e des quartiers prioritaires des villes suivantes : Aubervilliers, Epinay-Sur-Seine, L’ile Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Montreuil, Noisy le sec, Pantin, Romainville. Offre complète : [**https://us13.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=37da638ea88c68bc0b4d27f2e&id=95d67e7c65**](https://us13.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=37da638ea88c68bc0b4d27f2e&id=95d67e7c65) Postulez via le lien suivant : [**https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPK0SjAPWdduipH_ZjavpiPre0lnpPKbfr5ZAcycKAjbwZiA/viewform**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPK0SjAPWdduipH_ZjavpiPre0lnpPKbfr5ZAcycKAjbwZiA/viewform)

