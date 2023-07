Cet évènement est passé Stage au Taï chi Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage au Taï chi Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris, 10 juillet 2023, Paris. Du lundi 10 juillet 2023 au jeudi 13 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 11h00

.Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 100 ans. payant Ce stage vous permettra de vous initier au Taï chi chan afin de mettre en pratique cette technique cet été. Le Tai chi chuan se présente sous la forme d’un enchaînement de mouvements lents et harmonieux, favorisant la circulation énergétique du corps. Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/stages-de-vacances-dete-du-lundi-26-juin-au-jeudi-13-juillet/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr

