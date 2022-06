Stage Au Grès du Jazz La Petite-Pierre, 8 août 2022, La Petite-Pierre.

Stage Au Grès du Jazz

2 Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

2022-08-08 – 2022-08-13

La Petite-Pierre

Bas-Rhin

La Petite-Pierre

EUR Venez vivre votre passion de la musique durant 6 jours de stage « jazz et improvisation », en plein cœur du festival, dans le cadre unique des Vosges du Nord. Immersion dans le festival Au Grès du Jazz garantie ! Une aventure unique autour de votre pratique instrumentale ou vocale, à la découverte du répertoire jazz et de l’improvisation.

Le stage Au Grès du Jazz souhaite réunir durant 6 jours un ensemble d’une vingtaine de stagiaires adultes, tous instruments confondus, pour une pratique et un apprentissage du jazz et de sa tradition.

Le stage s’organisera autour de deux axes :

– la pratique collective du répertoire

– des Masterclass animées par des intervenants spécialistes

L’élément central d’apprentissage sera l’assimilation d’une culture historique du jazz afro-américain. Ceci par l’enseignement des structures harmoniques et rythmiques du jazz au cours de son histoire, du répertoire de thèmes « standards », et de l’étude des jazzmen et styles plus actuels.

Durant le stage, les musiciens seront encadrés par Michael Alizon et Gautier Laurent, tous deux coordinateurs pédagogiques du département Jazz des Conservatoires de Strasbourg et Nancy, et jazzmen en activité ! Les Masterclass seront animées par : Franck Wolf, Jean-Marc Robin, Sylvain Courtney et Leslie Lewis.

A la fin du stage, un concert de restitution permettra aux stagiaires de présenter leur musique au public du festival Au Grès du Jazz, sur la scène du OFF.

Afin d’être en immersion au sein de la 19e édition du festival Au Grès du Jazz, les stagiaires auront accès à l’ensemble des concerts IN, OFF et Hors les murs du festival sur toute la durée du stage.*

Infos pratiques

Du 8 au 13 août 2022 Au Château de La Petite Pierre

Tarif 510 euros

(460 euros pour les élèves du CEDIM et de l’école intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre)

Sont compris : stage et masterclass + repas (6 déjeuners, 5 dîners) + accès aux concerts du IN sur toute la durée du stage. Ce tarif ne comprend pas l’hébergement. Pour des solutions d’hébergement n’hésitez pas à nous contacter.

L’accueil des stagiaires se fera le lundi 8 août entre 9h et 10h30 au Château de La Petite-Pierre (Maison du Parc).

Informations et inscription : https://www.festival-augresdujazz.com/autour-du-festival/stage-au-gres-du-jazz-2022/

dernière mise à jour : 2022-06-16 par