Caillac Lot Caillac 350 EUR 350 Ce stage permet un réel retour à soi en connexion profonde avec son monde intérieur afin de remettre votre corps en mouvement. Osez l’expérience, déployez vos ailes et libérez votre potentiel. Vivons ensemble un panaché d’ateliers vitaminés. Réveillons notre corps en douceur. Le souffle nous inspire, le mental respire… Christelle et Julie vous invitent à vous réaliser au travers de …… Cuisine créative et intuitive Méditation & relaxation dynamique Balade des sens Danse libre …. Prix du stage : 350 euros incluant l’hébergement en pension complète hors transport (possibilité de covoiturage jusqu’à 7 personnes de Paris avec Christelle et 4 personnes d’Embrun avec Julie) Vous souhaitez nourrir votre curiosité et vivre l’expérience, alors contactez-nous. Un duo d’amitié expérimenté et formé à différentes méthodes de la relation d’aide et d’éveil. Notre cœur est à présent à l’ouvrage dans le partage. Stage animé par Julie sophrologue et Christelle, praticienne en Cuisine Thérapie© Cette longue période d’instabilité nous a imposé un changement de rythme et a bouleversé notre équilibre de vie pro/perso. Confinement et télétravail nous ont amené à un repli sur soi, chez soi. Nos aspirations personnelles et professionnelles se sont endormies sous le flot de cette période anxiogène. Peurs, doutes, pensées limitantes se sont installées. C’est le bon moment de sortir de sa chrysalide ! Prenons un temps de pause pour nous écouter. Ensemble, partageons nos expériences, nos ressentis et nos émotions. Ensemble, reconnectons-nous à nos rêves et renouons avec notre féminité. Ensemble, redonnons vie à nos envies. +33 6 76 21 86 41 Ce stage permet un réel retour à soi en connexion profonde avec son monde intérieur afin de remettre votre corps en mouvement. Osez l’expérience, déployez vos ailes et libérez votre potentiel. Vivons ensemble un panaché d’ateliers vitaminés. Réveillons notre corps en douceur. Le souffle nous inspire, le mental respire… Christelle et Julie vous invitent à vous réaliser au travers de …… Cuisine créative et intuitive Méditation & relaxation dynamique Balade des sens Danse libre …. Prix du stage : 350 euros incluant l’hébergement en pension complète hors transport (possibilité de covoiturage jusqu’à 7 personnes de Paris avec Christelle et 4 personnes d’Embrun avec Julie) Vous souhaitez nourrir votre curiosité et vivre l’expérience, alors contactez-nous. ©pixabay_flower.jpg

