STAGE AU CREPUCULE Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

STAGE AU CREPUCULE Cherbourg-en-Cotentin, 13 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin. STAGE AU CREPUCULE route du becquet Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

2022-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-15 21:00:00 21:00:00 route du becquet Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Venez découvrir une facette différente du Cotentin par la

mer pendant 3 soirées. Une escapade du quotidien pour

découvrir les paysages et les lumières crépusculaires de la Normandie. En petit groupe, accompagné d’un moniteur, venez pagayer

en fin de journée, en toute tranquillité. Terminez votre stage par un moment convivial autour d’un repas au restaurant le vendredi (compris dans le tarif) Venez découvrir une facette différente du Cotentin par la

mer pendant 3 soirées. Une escapade du quotidien pour

découvrir les paysages et les lumières crépusculaires de la Normandie. En petit groupe, accompagné d’un moniteur, venez pagayer

en fin… Venez découvrir une facette différente du Cotentin par la

mer pendant 3 soirées. Une escapade du quotidien pour

découvrir les paysages et les lumières crépusculaires de la Normandie. En petit groupe, accompagné d’un moniteur, venez pagayer

en fin de journée, en toute tranquillité. Terminez votre stage par un moment convivial autour d’un repas au restaurant le vendredi (compris dans le tarif) route du becquet Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse route du becquet Tourlaville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville route du becquet Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

STAGE AU CREPUCULE Cherbourg-en-Cotentin 2022-07-13 was last modified: by STAGE AU CREPUCULE Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 13 juillet 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche