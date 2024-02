STAGE ATELIER THÉÂTRE TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne, lundi 26 février 2024.

STAGE ATELIER THÉÂTRE TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Vous aimez la comédie ? Que diriez-vous de monter sur les planches pour essayer de vous produire sur scène ? Vous avez entre 9 et 15 ans ?

Tentez votre chance et venez intégrer ce petit stage de 2 jours pour découvrir une toute nouvelle expérience !

Rendez-vous au Théâtre Municipal de Sainte P

L’Atelier Théâtre vous propose de découvrir le théâtre d’improvisation car il n’y a « Rien de moins improvisé qu’un spectacle d’improvisation » !

Pratique :

Stage proposé sur 2 jours

Réservé aux enfants du CM1 à la 3ème

Les groupes seront constitués par tranche d’âge

Initiation et perfectionnement

Prévoir un pique-nique les deux jours et une tenue décontractée

Restitution du travail réalisé face au public, le mardi à partir de 17h

Réservation obligatoire via le lien suivant ici (places limitées) et au plus tard le 25 février.

Plus d’informations par mail à ateliertheatrestepazanne@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 09:00:00

fin : 2024-02-26 17:00:00

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire theatre@sainte-pazanne.com

