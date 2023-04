Stage « Atelier d’expression créative » Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Tarif du stage : 14€40 Information : si le quota d’inscriptions n’est pas atteint le stage est annulé Le thème du stage est axé sur le trait, la trace, et le gribouillage en dessin en choisissant selon son envie soit l’encre, l’encre de chine, la peinture, les pastels … Cette activité proposée par Aurélie sur la deuxième semaine des vacances de printemps permettra à votre enfant de s’exprimer en utilisant divers supports, diverses techniques du dessin. Stage totalement ludique Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/stages-de-vacances-de-printemps-du-lundi-24-avril-au-vend-5-mai/ 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr

