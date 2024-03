Stage atelier d’écriture & podcasts, de comptes et histoires pour enfants et ados, vacances de printemps Local associatif Les Petits Poètes Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Gratuit

inscription obligatoire

Il s’agit d’un atelier de création de contes ou d’histoires s’appuyant sur la pédagogie et l’expérience d’auteure de littérature jeunesse.

Stage en 1 ou 2 temps ouvert aux ados de 12 à 15 ans et aux familles qui voudraient faire participer un enfant plus jeune. (parent accompagnant et enfant autour de la tranche d’âge décrite)

Temps 1 – Atelier d’écriture – le matin de 10h à 12h :

Créer une histoire ou un compte sur la base de romans de la littérature jeunesse.

Animé par Claire Ubac, écrivaine

Temps 2 – Atelier podcast – l’après-midi de 14h à 16h

Retranscription en podcast des histoires et comptes écrits pendant l’atelier du matin, apprendre à interpréter un texte avec la posture vocale adéquates. Travail de la voix et des jeux de rôles en podcast et radio.

Autres projets de création de podcast sur le thème de votre choix.

Animé par Charlotte.

Si les participants le souhaitent, ils peuvent s’inscrire à l’un des deux stages proposés ou aux deux stages en continu* ( *Attention, prévoir le repas pour le temps de pause déjeuner, les familles sont responsable de leur enfants durant la pause déjeuner. )

Local associatif Les Petits Poètes 16 rue Boy Zelenski 75010

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

Canva