Stage atelier d’écriture adultes – vacances de printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h30 à 20h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. payant

65 euros

+ 5 euros de frais pour une nouvelle inscription

+ 8 euros d’adhésion (facultatif).

Pour tout public, aussi bien des personnes aimant déjà écrire, que pour celles qui désirent se lancer, ou encore celles qui ont coutume de dire « je n’ai aucune imagination ! ».

Ce stage a lieu pendant les vacances de printemps.

Une expérience joyeuse et inédite d’expression dans la chaleur et la bienveillance d’un groupe. Des propositions ludiques pour trouver l’inspiration et les conseils personnalisés d’une professionnelle.

Animé par Claire – écrivaine.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-atelier-d-ecriture-pour-adultes-printemps

