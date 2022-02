Stage-atelier de danse adulte « Le Cri » Ordonnac, 12 février 2022, Ordonnac.

Stage-atelier de danse adulte « Le Cri » Ordonnac

2022-02-12 – 2022-02-12

Ordonnac Gironde Ordonnac

20 EUR Autour de la pièce « Tout ce qui me transporte …. me rend plus fragile », la chorégraphe-danseuse et pédagogue vous emmènera dans son univers corps et voix par la transmission chorégraphie et théâtrale et la recherche de votre propre mouvement. A l’issue du stage, un échange vous sera proposé sous la forme d’une discussion-débat.

Cet atelier-stage est possible à partir de 14 ans, pour tous niveaux.

Sur inscription auprès de la Ciepulsionl.

Autour de la pièce « Tout ce qui me transporte …. me rend plus fragile », la chorégraphe-danseuse et pédagogue vous emmènera dans son univers corps et voix par la transmission chorégraphie et théâtrale et la recherche de votre propre mouvement. A l’issue du stage, un échange vous sera proposé sous la forme d’une discussion-débat.

Cet atelier-stage est possible à partir de 14 ans, pour tous niveaux.

Sur inscription auprès de la Ciepulsionl.

+33 6 78 14 11 39

Autour de la pièce « Tout ce qui me transporte …. me rend plus fragile », la chorégraphe-danseuse et pédagogue vous emmènera dans son univers corps et voix par la transmission chorégraphie et théâtrale et la recherche de votre propre mouvement. A l’issue du stage, un échange vous sera proposé sous la forme d’une discussion-débat.

Cet atelier-stage est possible à partir de 14 ans, pour tous niveaux.

Sur inscription auprès de la Ciepulsionl.

Ciepulsionl

Ordonnac

dernière mise à jour : 2022-01-19 par