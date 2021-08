Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Stage atelier créatif Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Stage atelier créatif Saint-Laurent-de-Neste, 25 octobre 2021, Saint-Laurent-de-Neste. Stage atelier créatif 2021-10-25 14:30:00 – 2021-11-05 15:45:00 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 17 avenue des Pics

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Du lundi au vendredi, pendant les vacances, un stage créatif est organisé pour vos enfants ! Le Labo Créatif donne l’occasion

– d’avoir la liberté de créer de façon spontanée

– de jouer avec les couleurs, les matières, les formes

– de prendre un temps pour soi, se faire plaisir, se relier à soi même

– d’oser être soi

– de développer son autonomie

A partir de 5 ans.

labocreatif65@gmail.com +33 6 28 32 48 66 https://le-labo-creatif.wixsite.com/

