Pyrénées-Atlantiques EUR 15 Avez-vous la tête dans les étoiles ? Comptez-vous les planètes pour vous endormir ? Savez-vous quelle place prend réellement le système solaire ?

Expérimente, joue, découvre, observe avec les Petits Débrouillards.

Pour ces vacances d’hiver, nous vous proposons 3 après-midis sur le thème de l’Univers et ses mystères.

Pour les 7-12 ans

Local des Petits Débrouillards à Pau

Tarif : 15€/jour ou 36€ les 3.

