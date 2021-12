STAGE ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER Agence des Economies Solidaires, 14 décembre 2021, Paris.

STAGE ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER ———————————————– Agence des Economies Solidaires recrute un.e stagiaire **Date** : 1 mars 2022 – 31 mars 2022 **Entreprise** : Agence des Economies Solidaires Filiale de l’association Les Canaux, l’Agence des Economies Solidaires accompagne les donneurs d’ordre publics et privés pour le développement de leurs politiques d’achats durables, inclusives et solidaires. Nous accompagnons également les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’économie circulaire dans leur développement, notamment en les aidant à se positionner sur les opportunités économiques générées par les marchés publics et privés. **Horaires et temps de travail :** de 9 h30 à 17 h30 **Lieu de déroulement des missions** : 6 Quai de la Seine, 75019 Paris Protocole sanitaire mis en place **Missions :** * En lien avec la Direction générale, l’assistant.e administratif.ve et financier.e aura pour mission d’appuyer l’équipe de la direction administrative et financière. Ce rôle stratégique viendra en soutien des différents programmes de l’association Les Canaux sur la dimension technique (comptabilité, financements, juridiques etc.), grâce à un positionnement transversal et en appuie d’une vision d’ensemble. Ainsi, ce stage permettra une première approche des métiers structurants dans la vie d’une association sur des dimensions à la fois humaines, financières et stratégiques. • Appui à la stratégie financière et rédaction de dossiers de financement • Appui au processus de recrutements (candidatures, diffusion etc.) • Création de tableaux de bords et d’outils financiers pour suivre différents indicateurs • Interaction avec les fournisseurs et partenaires de l’association Les Canaux • Participation à la gestion courante (mise en place de process, commandes, classement etc.) **Compétences sur lesquels le.la stagiaire sera amener à monter en compétence :** * Maîtrise des outils bureautiques (Pack office) – Sens de l’organisation – Autonomie **Profil de compétences et connaissances attendues par l’entreprise :** * Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint * Qualité de rédaction * Curiosité * Dynamisme * Rigueur * Sérieux * Travail en équipe **Candidature à envoyer à : [elodie.abou@est-ensemble.fr](mailto:elodie.abou@est-ensemble.fr)**

