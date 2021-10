Stage arts plastiques : Une incursion dans l’art de Jean Messagier Montbéliard, 25 octobre 2021, Montbéliard.

Stage arts plastiques : Une incursion dans l’art de Jean Messagier Musée Beurnier Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard

2021-10-25 14:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 Musée Beurnier Rossel 8 Place Saint-Martin

Montbéliard Doubs Montbéliard Doubs

EUR 25 25 Cortège, dragons, serpents et autres créatures…

A la croisée des mondes ! Découvrons l’univers de Jean Messagier et donnons vie à des créatures fabuleuses. En utilisant l’illustration, l’aquarelle, le collage, l’impression, créons un cortège fantastique entre mythe, conte et légende.

> Par l’artothèque ASCAP

Sur réservation

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

arto.ascap@wanadoo.fr +33 3 81 95 52 75

