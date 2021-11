Pontarlier Pontarlier 25300, Pontarlier Stage – Arts plastiques Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

Pontarlier 25300 De 10h à 13h pour les ados et adultes. De 14h à 17h pour les enfants de 8 à 12 ans.

Proposé par l’Association Evidanse25. Avec Corinne Salvi.

Création d’une marionette avec différents matériaux (tissus, fimo…) puis mise en place de petites saynètes avec les marionettes. Les participants repartiront avec leur création.

