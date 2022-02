Stage arts plastiques « Ponce-toi de là ! » (8-12 ans) avec l’artiste nantais Régis Perray 23/02/22 École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

le mercredi 23 février à 10:00

Ponce-toi de là ! avec l'artiste nantais Régis Perray : « Viens réaliser une oeuvre que tu pourras modifier et atténuer en frottant, gommant, grattant, lavant et poncant. Sauras-tu t'arrêter avant qu'elle ne disparaisse ? »

10 euros – pass vaccinal

10 euros – pass vaccinal

Viens créer une oeuvre pour la modifier ensuite par des moyens originaux (gratter, laver, gommer, poncer) 

École d'arts plastiques 
12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault 
Châtellerault 
Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T17:00:00

