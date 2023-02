STAGE ARTS PLASTIQUES Paris-Ateliers Le Marois Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant Tarif : 300 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage d’Arts plastiques – tous niveaux – à partir de 7 ans La première séance aura lieu aux Serres d’Auteuil pour présenter le lieu qui offrira aux élèves une base d’inspiration, de croquis préparatoires, de photos et d’analyses de la serre principale avec sa volière et son bassin à poissons exotiques. Programme : Lundi 24 Avril : Accueil des élèves dès 13h à Le Marois pour permettre d’aller tous ensemble aux Serres d’Auteuil à moins de 20 minutes à pied. Visite et croquis pour mettre en forme le projet d’une illustration des trésors des Serres d’Auteuil. Du mardi 25 Avril au vendredi 28 avril : (en atelier) À partir d’une série de grandes photos en couleurs affichées sur les murs de la salle : dessin analytique et perspective, découverte de la technique du papier mâché adapté aux plus jeunes pour réaliser en volume les oiseaux et les poissons vu aux Serres d’Auteuil et enfin un atelier peinture pour permettre aux uns et aux autres de s’épanouir avec l’apprentissage de la couleur. Cet atelier permettra à tous de s’exprimer en fonction de ses aptitudes plastiques et sous forme de dessins aux crayons, de peinture ou de volume de recréer cet univers merveilleux sous forme d’une petite exposition que sont les serres d’Auteuil. Intervenantes : Céleste Bollack et Hortense Godfroy Nombre de places : 10 personnes Tarif : 300 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : Du 24 au 28 avril 2023 Horaires : de 14h à 17h Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Le Marois 27 rue Le Marois 75016 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-arts-plastiques-atelier-preparatoire/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-arts-plastiques-atelier-preparatoire/Stages

