2022-10-29 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-29 12:30:00 12:30:00

Locaux du restaurant Le Caillou La Roche d’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne

Orne

Saint-Philbert-sur-Orne

Atelier pour adolescents et adultes : nature morte créative.

Dessin dirigé et dessin d’observation. Travail libre de la couleur (crayons, aquarelle, pastels gras).

L’ensemble du matériel est fourni (médiums et supports)

Maximum 10 participants, inscriptions par mail

Stage proposé par Mathilde LE GAGNEUR, formée en Arts Appliqués à l’ENSAAMA (Olivier de Serres), l’ENSAD (les Arts Décoratifs) et CSM (Central Saint Martins-Londres)

atelierlegagneur@gmail.com

