Stage arts plastiques : Le portrait, 21 janvier 2023, .

Stage arts plastiques : Le portrait



2023-01-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-21 17:00:00 17:00:00

Atelier pour ados et adultes : le portrait

Initiation aux bases techniques, dessin dirigé et d’observation (crayon, mine de plomb, fusain).

L’ensemble du matériel est fourni (médiums et supports)

Maximum 10 participants, inscriptions par mail

Stage proposé par Mathilde LE GAGNEUR, formée en Arts Appliqués à l’ENSAAMA (Olivier de Serres), l’ENSAD (les Arts Décoratifs) et CSM (Central Saint Martins-Londres)

Atelier pour ados et adultes : le portrait

Initiation aux bases techniques, dessin dirigé et d’observation (crayon, mine de plomb, fusain).

L’ensemble du matériel est fourni (médiums et supports)

Maximum 10 participants, inscriptions par mail

Stage…

dernière mise à jour : 2022-10-13 par