Stage arts plastiques : Initiation à l’aquarelle botanique traditionnelle



2022-11-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-19 12:30:00 12:30:00

Atelier pour ados et adultes : Initiation à l’aquarelle botanique traditionnelle

Observation, esquisse, initiation à la couleur et à la reproduction réaliste.

L’ensemble du matériel est fourni (médiums et supports)

Maximum 10 participants, inscriptions par mail

Stage proposé par Mathilde LE GAGNEUR, formée en Arts Appliqués à l’ENSAAMA (Olivier de Serres), l’ENSAD (les Arts Décoratifs) et CSM (Central Saint Martins-Londres)

