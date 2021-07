Stage arts-plastiques enfants Tournus, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Tournus.

Stage arts-plastiques enfants 2021-07-12 – 2021-07-15

Tournus Saône-et-Loire

EUR 35 125 Du 12 au 15 Juillet, nous vous proposons un stage arts-plastiques pour enfants avec Barbara Inizan !

Inspirés par l’art primitif et mythologique des peuples

d’ici et d’ailleurs, nous utiliserons les objets et matériaux du présent pour imaginer et créer la légende de la tribu des enfants d’aujourd’hui.

Inscriptions pour 4 jours ou à la journée, pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter : cheztasoeur@outlook.com

