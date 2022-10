Stage arts plastiques – Découverte de la sérigraphie Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Svres

Nueil-les-Aubiers

Stage arts plastiques – Découverte de la sérigraphie Nueil-les-Aubiers, 24 octobre 2022, Nueil-les-Aubiers. Stage arts plastiques – Découverte de la sérigraphie

8 Place de la Girainerie Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers Deux-Svres Centre Socio-Culturel 8 Place de la Girainerie

2022-10-24 – 2022-10-24

Centre Socio-Culturel 8 Place de la Girainerie

Nueil-les-Aubiers

Deux-Svres Nueil-les-Aubiers EUR 50 Le secteur jeunesse du Centre Socio-Culturel de Nueil-Les-Aubiers propose pendant les vacances d’automne un stage Arts Plastiques « Impression Sérigraphique » pour les jeunes de 8 à 17 ans. Le secteur jeunesse du Centre Socio-Culturel de Nueil-Les-Aubiers propose pendant les vacances d’automne un stage Arts Plastiques « Impression Sérigraphique » pour les jeunes de 8 à 17 ans. +33 5 49 65 42 10 Centre Socio-Culturel Nueil les Aubiers

Centre Socio-Culturel 8 Place de la Girainerie Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Nueil-les-Aubiers Autres Lieu Nueil-les-Aubiers Adresse Nueil-les-Aubiers Deux-Svres Centre Socio-Culturel 8 Place de la Girainerie Ville Nueil-les-Aubiers lieuville Centre Socio-Culturel 8 Place de la Girainerie Nueil-les-Aubiers Departement Deux-Svres

Stage arts plastiques – Découverte de la sérigraphie Nueil-les-Aubiers 2022-10-24 was last modified: by Stage arts plastiques – Découverte de la sérigraphie Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 24 octobre 2022 8 Place de la Girainerie Centre Socio-Culturel Nueil-les-Aubiers Deux-Svres Deux-Svres Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers Deux-Svres