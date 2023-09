Stage arts plastiques CPA La maison des ensembles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage arts plastiques CPA La maison des ensembles Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 5 ans. payant

Cet atelier d’éveil a pour but de faire découvrir de manière ludique les différents arts plastique. Cet atelier d’éveil a pour but de faire découvrir de manière ludique les différents arts plastiques : modelage, dessin, peinture, pâte à sel. Cet atelier propose de découvrir différentes techniques liées aux arts plastiques (peintures variées, pastels, collage, découpage, modelage, etc.) tout en permettant de développer sa créativité. Chacun-e peut évoluer à son rythme car l’activité proposée s’adapte

naturellement. CPA La maison des ensembles 3,5 rue d’Aligre 75012 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/maison-des-ensembles/activites/stages-vacances

CPA La maison des ensembles 3,5 rue d'Aligre 75012 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/maison-des-ensembles/activites/stages-vacances

