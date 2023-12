Stage – Arts plastiques Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage – Arts plastiques Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris, 2 janvier 2024, Paris. Du mardi 02 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. payant 10€ pour toute la durée du stage. Réservations directement à l’accueil du centre Wangari Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages d’Arts Plastiques pendant les vacances de Noël! De 4 à 6 ans, du 2 au 5 janvier, de 10h30 à 11h30 Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris Contact : +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/?locale=fr_FR

Centre Wangari Muta Maathai Stages vacances de Noël Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75020 Lieu Centre Paris Anim' Wangari Maathai Adresse 13-15 rue Mouraud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris latitude longitude 48.855363,2.407185

Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/