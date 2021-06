Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris STAGE ARTS PLASTIQUES 7/11 ans Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégorie d’évènement: Paris

STAGE ARTS PLASTIQUES 7/11 ans Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 au 16 juillet 2021 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

payant

Viens réaliser de nombreuses créations artistiques et découvrir la technique du pochoir. Viens réaliser de nombreuses créations artistiques et découvrir la technique du pochoir avec Nicoleta. Animations -> Stage Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :ACTISCE PATRONAGE LAIQUE JULES VALLES 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://patronagelaique.fr/ https://fr-fr.facebook.com/patronagelaiqueparis/ 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-07-12T14:00:00+02:00_2021-07-12T16:00:00+02:00;2021-07-13T14:00:00+02:00_2021-07-13T16:00:00+02:00;2021-07-15T14:00:00+02:00_2021-07-15T16:00:00+02:00;2021-07-16T14:00:00+02:00_2021-07-16T16:00:00+02:00

