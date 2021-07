La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique STAGE ARTS MARTIAUX La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

STAGE ARTS MARTIAUX La Turballe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Turballe. STAGE ARTS MARTIAUX 2021-07-03 08:00:00 – 2021-07-04 18:30:00 Complexe sportif 61 boulevard de l’Europe

La Turballe Loire-Atlantique Encadré par l’association ADRV.

Ouvert aux pratiquants de tous les arts martiaux.

