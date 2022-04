Stage arts manuels : Shibori & couture (9-13 ans) MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur

Initiez-vous au shibori, une technique japonaise de coloration naturelle indigo de tissu en coton avec Zhang Li. Accompagné de Corinne Charles, vous coudrez votre tote bag avec le tissu que vous aurez teint pendant votre initiation. _Prévoir un tee-shirt blanc en coton à votre taille._

Adhérent : 90€ / Non adhérent : 110€

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00

