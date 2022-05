Stage arts manuels : Dessine-moi un robot (8-12 ans) MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 11 juillet 2022, Olivet.

Stage arts manuels : Dessine-moi un robot (8-12 ans)

du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet à MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur

Avec Patrick Bressot, apprenez à ébaucher une silhouette en volume et à ajouter les détails et les expressions du visage afin de transcrire un sentiment. Réalisez un dessin en 3D comme si vous assembliez chaque pièce du robot, la tête, le corps, les articulations, les mains, etc. Le dessin sera finalisé en couleurs.

Adhérent : 90€ / Non adhérent : 110€

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret



2022-07-11T14:00:00 2022-07-11T17:00:00;2022-07-12T14:00:00 2022-07-12T17:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T17:00:00;2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T17:00:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T17:00:00