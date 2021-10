Paris Paris-Ateliers - Viaduc des Arts île de France, Paris Stage ARTS DU PAPIER Paris-Ateliers – Viaduc des Arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage ARTS DU PAPIER Paris-Ateliers – Viaduc des Arts, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 21 au 23 octobre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 10h à 17h

payant

Venez explorer les techniques de l’art du papier pour fabriquer des créations directement inspirées du monde végétal et du monde animal. Stage tous niveaux ouvert aux adultes et adolescents à partir de 15 ans. Au cours de ce stage vous explorerez diverses techniques de l’art du papier (papier 3D, pliage, collage, dentelle de papier et origami) pour fabriquer des créations papier directement inspirées du monde végétal et du monde animal. Vous réaliserez notamment des plantes vertes et des fleurs en 3D pour compléter votre jungle urbaine d’intérieur, vous découperez les différents éléments qui composent un plumage pour fabriquer de petits oiseaux colorés, vous plierez et assemblerez des petits papiers pour mettre en forme des animaux marins, et bien d’autres réalisations. Patience et minutie sont de rigueur pour ce stage. Matériel à apporter : un crayon à papier ou un critérium et une paire de petits ciseaux. Animations -> Stage Paris-Ateliers – Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil Paris 75012

1, 14 : Gare de Lyon (350m) 8 : Ledru-Rollin (385m)

Contact :Paris-Ateliers 0144618791 public@paris-ateliers.org https://www.paris-ateliers.org/ https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers/ 0144618780 public@paris-ateliers.org Animations -> Stage Étudiants;Insolite;Ados

Date complète :

2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T17:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T17:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T17:00:00+02:00

