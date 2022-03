Stage arts du cirque ! Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Stage arts du cirque ! Sainte-Sigolène, 25 avril 2022, Sainte-Sigolène. Stage arts du cirque ! Ecole de cirque 6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène

2022-04-25 – 2022-04-29 Ecole de cirque 6 impasse des Riouses

Sainte-Sigolène Haute-Loire EUR Les arts du cirque sont un support idéal pour développer la motricité, la créativité et l’expression de soi. Loin de toute compétition, l’Hurluberlu invite ses pratiquants au dépassement de soi, dans la joie. Ecole de cirque 6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Ecole de cirque 6 impasse des Riouses Ville Sainte-Sigolène lieuville Ecole de cirque 6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène Departement Haute-Loire

Stage arts du cirque ! Sainte-Sigolène 2022-04-25 was last modified: by Stage arts du cirque ! Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 25 avril 2022 Haute-Loire Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène Haute-Loire