STAGE ARTS DU CIRQUE Centre Paris Anim' La grange aux Belles, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

de 10h00 à 17h00

Ce stage propose d’initier les participants aux arts du cirque : acrobatie au sol et aérienne, jonglage, etc. Ce stage propose d’initier les participants aux arts du cirque : acrobatie au sol et aérienne, jonglage, etc. Deux groupes d’enfants travailleront différentes disciplines, avec un rendu collectif présenté aux parents à la fin de la semaine. Déjeuners et goûters à fournir par les familles chaque jour.

Animé par Claire Delmas & Kate Murray. Centre Paris Anim' La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 Contact : 0142034078 info-gb@crl10.net

