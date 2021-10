Paris La Camillienne île de France, Paris Stage Arts de la Scéne La Camillienne Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 23 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h

Sur scène on joue de la musique, on joue de son corps, de sa voix, et c’est cette dimension ludique qui est le fil conducteur du stage arts de la scène. Tous les jeunes musiciens (avec leur instruments), à partir de 11 ans, sont les bienvenus, sans contrainte de niveau , pour découvrir ou approfondir la pratique de la musique. A travers des ateliers de pratiques collectives (musique en groupe, chant, percussions) des cours d’instruments (guitare, piano et autres), les stagiaires montent en commun un répertoire, découvrent les différents ingrédients d’un spectacle (la lumière, le son) et se produisent dans de vraies conditions de scène au théâtre de La Camillienne. Vacances de Toussaint 2021 : du samedi 23 au vendredi 29 octobre 2021 Les intervenants : Hervé Sicard : basse, guitare, percussions, pratique des musiques actuelles, titulaire du fipma Tom Bourcier : guitare, chant, piano, pratique des musiques actuelles Marius Fourcade : batterie, piano, pratique des musiques actuelles Aik Lamouroux Alayan : régie lumière et son A découvrir ! Animations -> Stage La Camillienne 12 rue des Meuniers Paris 75012

Contact :La Camillienne 0143075561 lacamillienne12@gmail.com

