Stage artistique par Katâyoun Rouhi Institut des Cultures d’Islam, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 29 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

gratuit

Stage de quatre demi-journées consécutives à partir de 6 ans L’artiste Katâyoun Rouhi initie les enfants à la poésie et à la gestuelle du calligraphe. Après un temps d’échange autour de l’omniprésence de la nature dans l’exposition d’Hossein Valamanesh, l’artiste Katâyoun Rouhi initie les enfants à la poésie et à la gestuelle du calligraphe. Du choix des mots à la couleur de la gouache, elle les accompagne dans les différentes étapes de création d’une fresque collective où les lettres se font arbres et les arbres forêt. Née en Iran, Katâyoun Rouhi vit et travaille à Paris. Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris elle est à la fois poétesse et peintre, très influencée par la calligraphie. Animations -> Atelier / Cours Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

Métro 4 Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam communication@ici.paris Animations -> Atelier / Cours Enfants

© Katâyoun Rouhi

