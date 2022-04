Stage Artistique et Théâtral Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Artistique et Théâtral Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 2 mai 2022, Paris. Venez découvrir le monde magique des dragons à travers la danse, la musique et le dessin. Une initiation artistique complète et un amusement assuré ! Animé par La Compagnie Zoubix.

Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant Tarif : 82,25€ + 20€ de fournitures Prévoir un repas, un goûter et une tenue adaptée. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010 Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-artistique-et-theatral 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-artistique-et-theatral

