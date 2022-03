Stage artistique de printemps à Môm’didot Môm Didot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les inscriptions sont ouvertes pour le stage de printemps à Môm’didot. Le stage aura lieu du 25 au 29 avril de 8h30 à 19h. Au programme des activités artistiques sur le thème « Révolution’Art » et une sortie culturelle.Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants de 4 à 11 ans. Vous pouvez vous inscrire par email, par téléphone ou auprès de l’équipe le soir. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. L’équipe de Môm’Didot Adresse : 4 Square. André Lichtenberger, 75014 Paris tél: 09 80 51 92 76 email: [Momdidot@gmail.com](mailto:Momdidot@gmail.com)

sur inscription, tarifs en fonction des revenus

